Finanstilsynet vil forby forbrukslån over fem år

Tilsynet vil også at lånesøkere skal vurderes på grunnlag av utfyllende informasjon om søkerens inntekter, utgifter og gjelds- og formuesforhold, skriver E24.

Den største endringen er dermed at Finanstilsynet vil ha en løpetid på maksimalt fem år. En lang rekke av långiverne tilbyr i dag lån opp til 500.000 kroner over 15 år.

– Hensynet til å verne forbrukerne tilsier at foretakene ikke gis mulighet til å gjøre unntak fra kravene som stilles til utlånspraksis, og forskriften bør omfatte alle foretak som yter forbrukslån i det norske markedet, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i meldingen.

I juni ba finansminister Siv Jensen (Frp) Finanstilsynet utarbeide krav til utlånspraksis for forbrukslån. Bakteppet var en forbruksgjeld i kraftig vekst, noe som skaper bekymring for at flere husholdninger kan få gjeldsproblemer.

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er fornøyd med at Finanstilsynet foreslår skjerpede krav til aktører som tilbyr forbrukslån, men mener det er nødvendig at reglene også skal gjelde utenlandske aktører som driver såkalt grensekryssende virksomhet i Norge,

– Nå må finansministeren følge opp og fjerne denne helt urimelige forskjellsbehandlingen som rammer seriøse norske aktører og svekker vernet om norske forbrukere, sier han.

