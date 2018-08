Terrortiltalt ingeniør erkjenner ikke straffskyld

innenriks

– Jeg er uskyldig, sa mannen etter at tiltalen var lest opp i Asker og Bærum tingrett torsdag morgen.

51-åringen er tiltalt for å ha oppfordret til terror gjennom to innlegg på jihadistiske nettforumer. I tillegg mener politiet at han delte en bombeoppskrift i et tredje innlegg.

Han ble pågrepet på jobb hos Aker Solutions på Fornebu i 2015 etter at arbeidsgiveren hadde varslet PST om mistenkelig nettbruk.

Ber om frifinnelse

Mannens forsvarer, advokat Brynjar Meling, har tidligere forklart at mannen sier formålet med innleggene var å infiltrere ekstremistgruppa IS, og at han ikke hadde «terrorhensikt».

– Jeg kan ikke se hvordan man kan domfelle noen for dette, har Meling sagt til NTB.

Han kommer til å legge ned påstand om full frifinnelse.

– Støtteerklæringer til IS

Påtalemyndigheten mener blant annet at 51-åringen deltok i diskusjoner på jihadistiske nettsteder om hva IS skulle gjøre med en jordansk pilot som ble tatt til fange i 2014. 51-åringen skal ifølge tiltalen ha foreslått at piloten burde drepes med en bestialsk henrettelsesmetode.

– Han er ikke tiltalt for terror i Norge. Men han kommer med støtteerklæringer til det Høyesterett har vurdert som en av de verste terrorgrupperingene i vår tid. Dette er en gruppe som har Norge og Vesten i sitt fiendebilde, og som har oppfordret til terroraksjoner i Vesten, har statsadvokat og aktor i saken Frederik G. Ranke forklart.

Dette ble også tema i løpet av den første rettsdagen, og aktor viste til at IS er terrorlistet av FN.

