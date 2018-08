innenriks

Brannen oppsto da tungolje ble antent i en pumpe, meldte politiet i Vest politidistrikt på Twitter.

Politiet fikk melding klokka 23.04, og 15 minutter senere var brannen slukket.

– Evakuering ble foretatt. Ingen personer skadd. Alle gjort rede for, skrev politiet.

Politiet avsluttet på stedet rundt klokka 1 natt til torsdag. Da opplyste de at det kun var begrenset skade på pumpen og at det ikke var behov for videre oppfølging.

(©NTB)