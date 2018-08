Stor leteaksjon etter savnet mikrofly ved Saltfjellet

innenriks

Flyet ble meldt savnet klokka 22.12 tirsdag kveld.

– HRS NN satte i gang søk umiddelbart, og deltakende enheter inkluderer nå to F-16 og et Sea King fra Bodø, et ambulansehelikopter fra Brønnøysund og to militære Bell-helikopter fra Bardufoss, skriver Hovedredningssentralen i Nord-Norge i en pressemelding.

Søket omfatter et stort område som strekker seg fra Meløy i vest til Saltfjellet i øst og Svartisen-området i sør.

Redningsleder Frode Iversen i HRS sier til NTB at det er snakk om et sjøfly, som ikke har plikt til å melde flygeplan.

– Dette er et lite og lett fly som vi tror har vært på reinsøking og dermed har fløyet lavt. Vi kjenner området de skal ha fløyet i, og det er der vi tar utgangspunkt i forbindelse med søket, sier han.

Ifølge Iversen er det vanskelig å si hva som kan ha skjedd, men han legger til at flyet kan ha landet på vannet et eller annet sted, og det er dette de forsøker å finne ut av.

Flyet tok av fra Markvatnet nær Ørnes tirsdag morgen. Siste observasjon av flyet ser ut til å ha vært gjort i 14-tiden, melder HRS. Ifølge VG undersøker de om flere observasjoner gjort i ettertid kan dreie seg om det savnede flyet.

De to savnedes pårørende er informert om leteaksjonen, bekrefter operasjonsleder Odd Ivar Pettersen i Nordland politidistrikt til avisen.

