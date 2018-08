Sverdrup-utbyggingen blir billigere enn ventet – og vil gi mer olje

innenriks

Det er anslått at gigantfeltet vil gi mer enn 900 milliarder kroner i inntekter for Norge.

– Vi annonserer i dag økte ressursanslag og reduserer det samlede investeringsestimatet for både første og andre fase av utbyggingen med ytterligere 6 milliarder kroner siden februar i år. Prosjektet vil gi enda større verdiskaping og større ringvirkninger enn tidligere anslått, sier Equinor-sjef Eldar Sætre.

– Norges største industriprosjekt

Utbyggingsplanene for andre byggetrinn overrekkes olje- og energiminister Terje Søviknes under oljemessa ONS 2018 i Stavanger mandag. Til stede er både kongen og kronprinsen og selvsagt ordføreren i Stavanger.

– Dette er en merkedag for Norge. Sverdrup er Norges desidert største industriprosjekt og er anslått å gi mer enn 900 milliarder kroner i inntekter til staten over feltets levetid. Utbyggingen har betydd mye for leverandørindustrien i en vanskelig periode, og skaper arbeidsplasser og store ringvirkninger over hele landet. Første og andre byggetrinn kan gi så mye som 150.000 årsverk i perioden fram til 2025, sier Søviknes i en pressemelding.

Ressursestimatet for hele Johan Sverdrup heves fra 2,1-3,1 milliarder fat oljeekvivalenter til 2,2-3,2 milliarder fat, med et forventet estimat på 2,7 milliarder fat.

Får landkraft

Andre byggetrinn omfatter en ny prosessplattform tilknyttet feltsenteret, fem nye havbunnsrammer og 28 nye brønner.

– Utbyggingen vil få kraft fra land, ikke bare til Johan Sverdrup, men også til feltene Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog. Disse feltene vil dermed produsere med svært lave klimagassutslipp, opplyser departementet.

Johan Sverdrup-feltet ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen om lag 150 km fra land. Det er Equinor som er operatør, med Lundin Norway, Petoro, Aker BP og total som partnere.

Starter produksjon neste høst

Johan Sverdrup-feltet er den største feltutbyggingen på norsk sokkel siden 1980-tallet. På platå vil feltet produsere opp til 660.000 fat per dag, opplyser Equinor. Selv med en oljepris ned mot 20 dollar vil feltet gå i balanse, ifølge selskapets beregninger.

Utbyggingen er i rute så langt.

– Vi har fullført nærmere 80 prosent av første fase i utbyggingen, og det er gledelig å se at den gode framgangen og kvaliteten i byggefasen ser ut til å fortsette i sammenstillingsfasen ute i havet. Med dette er vi i god rute for å starte produksjonen fra feltet i november neste år, sier konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring Margareth Øvrum i Equinor.

