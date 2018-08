Politidirektøren uenig med riksrevisjonen: – Ikke uklarhet mellom oss og forsvaret

innenriks

Det sa han under den åpne høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget mandag, der Riksrevisjonens kritiske rapport om sikring av samfunnsviktige objekter er tema.

Tidligere i høringen ble kritikken også avvist av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

– Jeg er ikke kjent med at vi og forsvaret har forskjellig forståelse av gjeldende instruks. Det er ingen uklarheter rundt dette etter vårt syn, sa Humlegård.

Han understrekte også at det ville vært umulig å komme i mål med å sikre politiets skjermingsverdige objekter innen den opprinnelige fristen.

– Det er et omfattende arbeid å sørge for at skjermingsverdige objekter tilfredsstiller lovverket, det tar lang tid, det er komplisert og krever omfattende kompetanse. Det hadde overhodet ikke vært mulig å sikre alle skjermingsverdige objekter innen 1. januar 2015, sa Humlegård.

Han påpekte også at det var en del usikkerhet knyttet til hva loven krever.

– Det er ingen føring på hva skjermingsverdige objekter skal kunne stå imot, hvordan de skal stå imot, hvor lenge de skal stå imot, før de anses å oppfylle kravene. Det er ingen fasit på når grunnsikring er innenfor lovens krav, sa Humlegård.

Han slo imidlertid fast at sikkerhetstilstanden er bedre nå enn ved forrige høring.

– Selv om det fortsatt gjenstår mye arbeid, er det bedre enn tidligere, og det er gjort forbedringer siden forrige høring, sa politidirektøren.

