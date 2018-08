Kan bli nødvendig med lukket høring om terrorsikring

innenriks

– Kontroll- og konstitusjonskomiteen er opptatt av at all relevant info skal komme fram. Derfor kan det bli nødvendig med en lukket høring på et senere tidspunkt, sa Andersen da han innledet det som blir en maratondag i høringssal 1 på Stortinget.

– Jeg minner om at det er Riksrevisjonens rapport som er grunnlaget for høringen, ikke den generelle tilstanden i politiet eller Forsvaret, sa Andersen videre.

Rapporten han viste til er Riksrevisjonens kritikk av regjeringens arbeid med å sikre samfunnsviktige objekter mot terrorangrep. Den inneholder en åpen og en hemmelig del og konkluderte med at regjeringen ligger langt etter i arbeidet med å sikre objekter som er avgjørende for stats- og samfunnssikkerheten. Det gjelder både politiets og Forsvarets egne bygninger, samt bygninger med viktig symbolverdi og kritisk sivil infrastruktur som for eksempel vannverk, strømforsyning og datasentraler.

Etatene er heller ikke enige seg imellom om hvilke objekter som skal sikres, og er ikke engang ferdige med å kartlegge alle objektene. Riksrevisjonen fastslår at situasjonen utgjør en fare for liv og helse.

Høringen innledes med direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. I løpet av dagen kommer forsvarssjefen, politidirektøren, sittende og tidligere justisministre og forsvarsministre før statsminister Erna Solberg (H) skal svare på spørsmål helt til sist.

