Striden har ifølge LO Stat stått om Flytogets bemanning og sikkerhet på jernbanen.

– Vi er tilfreds med at partene er enige om at bemanning i tog ikke skal endres i tariffperioden, det vil si to år fram i tid, sier forbundsleder Jane Brekkhus Sætre i NJF i en pressemelding.

Meklingen 29. august er trukket, og oppgjøret går nå til uravstemning. Før helgen ble det enighet i lønnsoppgjøret for de NSB-ansatte.

