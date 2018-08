Støre vil ikke ha brå endringer i Aps innvandringspolitikk

innenriks

Men han understreker likevel at sosialdemokratiet i Norge alltid har vært opptatt av å ha kontroll på innvandringen.

– Fra innvandringsstoppen under Trygve Bratteli til innstrammingene under Stoltenberg. Det handler om at vi skal vise et solidarisk ansvar og gi beskyttelse for folk som flykter fra forfølgelse. Men det handler også om å ha kontroll med grensene, sier Støre til Klassekampen.

I Sverige er det valg om tre uker, og der kan sosialdemokratene gå på et historisk nederlag. Det kan ifølge Ap-lederen forklares med at svenskene i mange år ikke har villet se problemene i øynene.

– I flere tiår har det manglet en erkjennelse av migrasjonens utfordringer i Sverige. Det som skjer i Sverige, er et brått skifte i møte med en virkelighet man altfor lenge skjøv til side. Den sosialdemokratiske regjeringen har strammet betydelig inn. Det var nødvendig. Men vårt demokrati blir utfordret av slike brå skifter. Det skaper usikkerhet, sier Støre.

