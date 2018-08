Klart for ny sesong med hodelus og lusesjekk

innenriks

I neste uke – uke 35 – oppfordrer Folkehelseinstituttet familier som har barn i skoler og barnehager til lusesjekk.

Hvis mange sjekker seg samtidig, kan flere oppdage at de har hodelus og dermed gjennomføre behandling. Det kan redusere luseplagen og faren for smitte betraktelig.

Både barn og voksne kan få hodelus, men det forekommer oftest hos barn. Folkehelseinstituttet understreker at hodelus ikke handler om manglende renslighet, for hodelusa overlever også i hår som vaskes ofte.

Lusesmitte skjer ved at lus kryper fra en persons hår til en annens når hodene legges inntil hverandre.

Lusekam

Hodelus suger blod i hodebunnen, og bittene kan gi kløe. Lusene er bare 2–3 millimeter lange. Føttene har klør som gjør at lusa lett kan gripe tak i hårstrå. Eggene festes også til hårstrå.

Kløe i hodebunnen kan være et tegn på hodelus, men det er ikke alle med lus som opplever kløe eller det kan ta noe tid før kløe oppstår.

Lusesjekk utføres ved en lusekam. Legg et hvitt håndkle over skuldrene og gre fuktig hår med en fintannet kam. Etterpå sjekker man både kam og håndkleet for lus og egg.

Når hodelus oppdages, skal dette behandles med lusemiddel. Vanlig hårvask dreper ikke lus eller luseegg.

Undersøkelse

Samtidig med hodeluskampanjen neste uke gjennomfører Folkehelseinstituttet en spørreundersøkelse om hodelus.

– Vi gjennomførte samme undersøkelse i 2008 og ser nå fram til å kunne sammenligne og se hvordan dette har utviklet seg på ti år, sier prosjektleder for hodelusundersøkelsen, forsker Bjørn Arne Rukke.

Alle elever ved 41 barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø inviteres til å delta. Dette er de samme skolene som deltok for ti år siden.

Undersøkelsen går ut på at alle personer i husstanden skal gres med lusekam. Eventuelle lus som blir funnet skal sendes inn til Folkehelseinstituttet i en pose.

Målet er at undersøkelsen skal gi mer kunnskap som kan bidra til å redusere forekomsten av hodelus i Norge.

