Justisministeren vil forby spredning av ulykkesbilder

– I lovforslaget gjør vi det forbudt å anskaffe, spre og etterspørre bilder som krenker privatlivets fred, sier Wara til TV 2.

Forslaget ble sendt justisdepartementet 26. juni, med høringsfrist til 1. oktober.

– Det er jo sånn i en digital verden at folk har med seg mobiltelefoner over alt, men likevel gjelder folkeskikk. Det gjelder nå å få dette inn i straffeloven slik at vi hindrer at folk blir krenket, og hindrer denne typen spredning, sier Wara.

I Sverige og Danmark er det allerede innført fengselsstraff for dette.

Etter veitrafikkloven har man i Norge en plikt å «hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til».

– Dessverre ser vi mer og mer at folk strømmer til med telefoner i stedet for å bistå og hjelpe til på skadestedet, sier leder Ola Yttre i Ambulanseforbundet Delta til TV 2.

Også politiet har sett seg lei av trenden.

– Det er jo problematisk rent moralsk fordi vedkommende som befinner seg i en kritisk situasjon, vil føle et stort ubehag, sier stasjonssjef Lars Morten Lothe ved Bergen sentrum politistasjon.

