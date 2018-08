69-åring i retten for kasinobåt-bedrageri

innenriks

Mannen ble i april i år dømt til tre år og fire måneders fengsel for grovt bedrageri, men han har nektet straffskyld og anket dermed dommen. Det er satt av fem dager til ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Oslo tingrett fant det bevist at mannen hadde bedratt investorene til å investere til sammen 9,1 millioner kroner i et selskap som skulle stå for byggingen av et cruiseskip. Skipet skulle operere som en kasinobåt i USA og ifølge 69-åringen gå daglige turer mellom Los Angeles i USA og Mexico.

Han har forklart at arbeidet med cruiseprosjektet startet tilbake i 2002 og at han i desember 2017 bare manglet 1 million kroner for å få realisert prosjektet. Ettersom han har framholdt at prosjektet i høyeste grad var en realitet, har han ikke erkjent straffskyld for bedrageriene og avviste fornærmedes forklaringer om at prosjektet var et «luftslott».

Privatfly og slott

I dommen fremgår det at mannen under innsalget av prosjektet sa at han blant annet eide et privatfly i utlandet, et slott i Skottland og at han var god for flere milliarder kroner etter investeringer i USA. I ettertid har dette vist seg å ikke kunne dokumenteres.

Retten peker også på at prosjektet kun eksisterte som en idé på tiltaltes datamaskin.

– Dette var tiltalte fullstendig klar over, men uten at han formidlet dette videre til de fornærmede, heter det i dommen.

– Retten finner videre bevist utenfor rimelig tvil at tiltaltes primære formål med den aktivitet han har utøvet i tiltaleperioden, var å skaffe likviditet til å dekke eget og nærståendes private forbruk, fastslår Oslo tingrett.

Investering og lån

69-åringen erkjente heller ikke straffskyld for det andre punktet i tiltalen, om å ha forledet styret i selskapet Kronborg Corporation AS til å tro at han ville investere 15 millioner kroner i selskapet og at han ville yte et lån på 20 millioner kroner.

Oslo tingrett fant det bevist at mannen fortiet at han verken hadde midler til å investere for eller stille som lån, og at han utvilsomt påførte selskapet et tap på drøyt 650.000 kroner.

I tillegg til fengselsstraffen ble 69-åringen dømt til å betale drøyt 9,1 millioner kroner i erstatning til investorene, samt 28.000 kroner i erstatning til Kronborg Corporation for en flybillett til Shanghai og Hongkong.

Tiltalte er tidligere domfelt to ganger – i 2001 til 16 dagers betinget fengsel for overtredelse av ligningsloven og i 2004 til to år og seks måneders fengsel for grov utroskap og overtredelse av regnskapsloven. I den siste dommen ble han dømt til å betale over 11 millioner kroner i erstatning til et eiendomsselskap.

