Helsetilsynet: Drapstiltalt mann skulle ikke fått permisjon

Drapet på en 52 år gammel mann skjedde i forbindelse med et familieselskap i et bolighus på Røyneland i Sola kommune om ettermiddagen 29. januar i fjor. Allerede i det første politiavhøret erkjente 34-åring å ha begått drapet og å ha forsøkt å drepe en av de andre gjestene i selskapet. I rettssaken onsdag denne uka la statsadvokat Oddbjørn Søreide ned påstand om at mannen må dømmes til tvungent psykisk helsevern, skriver Stavanger Aftenblad.

Den tiltalte 34-åringen fikk i 2010 diagnosen schizofreni og var på drapstidspunktet tvangsinnlagt ved psykiatrisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). Han ble innlagt ved sykehusets akuttmottak ti dager tidligere, og han sa da at han var redd for at han kunne skade eller drepe noen. Deretter ble han overført til en sengepost beregnet på pasienter som trenger lang behandlingstid.

Tilstanden ble deretter forverret, og ifølge en foreløpig rapport fra Statens helsetilsyn ble muligheten til å gå ut alene inndratt, før inndragelsen ble opphevet og han flere ganger var ute i korte perioder sammen med sin mor. To dager før drapet ble det besluttet at 34-åringen skulle få permisjon til å delta i det kommende familieselskapet.

Helsetilsynet konkluderer i sin rapport blant annet med at pasienten ikke burde fått permisjon til å delta i familieselskapet, samt at det er grunnlag for å vurdere helsehjelpen pasienten fikk i forkant av hendelsen.

Samtidig som politiet startet etterforskning av selve drapet, besluttet politiet også å etterforske SUS. Denne etterforskningen er ikke sluttført.

