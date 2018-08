Fyrverkeri utløste frykt og væpnet politiaksjon i Oslo

innenriks

Politiet meldte på Twitter at de rykket til Rubina Ranas gate etter at meldinger om smellet og kruttlukt kom til politiet klokka 22.30. En knapp time senere opplyste de at de hadde anholdt åtte personer. Klokka 0.18 avklarer politiet at smellet stammet fra fyrverkeri og samtlige av de anholdte er dimittert.

– En person blir anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted og besittelse narkotika. Vi har avsluttet på stedet, opplyser politiet.

Da operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt snakket med NTB tidligere, sa han at politiet reagerte på grunn av bredden i meldinger som kom inn, og at de derfor ga ordre om bevæpning og sendte flere patruljer til stedet.

