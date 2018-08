Drapssiktet par i Vålnes-saken krever oppreisning

innenriks

Kvinnen og mannen var siktet for å ha drept Per Vålnes (50), men saken ble henlagt for tre år siden. Da ble også siktelsene mot et ektepar fra Balsfjord, og en tredje mann, henlagt. Nå har ekteparet fremmet krav til Statens sivilrettsforvaltning for straffeforfølgingen. Det opplyser Lars Fause, førstestatsadvokat i Troms og Finnmark til Nordlys.

– Det dreier seg om standarderstatning for utholdt varetekt, tapt arbeidsfortjeneste og oppreisning for den belastningen straffeforfølgingen har medført. Saken er sendt videre til sivilrettsforvaltningen uten nærmere kommentar fra oss, sier Fause.

Ekteparet ble sammen med fire andre, pågrepet i månedsskiftet oktober-november 2012, og siktet for å ha drept Per Vålnes. Tre siktede ble raskt sjekket ut av saken, og løslatt, mens de øvrige tre – Vålnes' tidligere samboer, mannen hun nå er gift med og en venn av dem – satt varetektsfengslet til 13. desember året etter. Alle har hele tiden nekter straffskyld for drapet.

Etterforskningen etter Per Vålnes' forsvinning er blant de mest omfattende som er gjennomført i Troms politidistrikt. Blant annet brukte politiet 20 millioner kroner på å grave opp og søke i grunnen under Vollan gjestestue i Nordkjosbotn, der ekteparet jobbet da Vålnes forsvant.

