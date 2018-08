Vannmagasinene fylles opp, men strømprisene forblir trolig høye

innenriks

Ved utgangen av forrige uke var fyllingsgraden i norske kraftmagasiner 64,7 prosent. Det vil si at vannbeholdningen økte med 2,1 prosentpoeng eller 4 TWh (milliarder kilowattimer) i løpet av uken, ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Interesseorganisasjonen Energi Norge opplyser at strømprisen på den nordiske kraftbørsen NordPool fortsatt ligger på rundt 50 øre per kilowattime.

– Markedsutsiktene for høsten og vinteren tyder på at prisene vil holde seg på dette nivået, men både nedbørsmengde og temperatur kan påvirke prisbildet, skriver Energi Norge i en pressemelding.

Høyest magasinfylling hadde Vest-Norge i forrige uke, med 70,1 prosent, mens Midt- og Nord-Norge hadde lavest fylling med 57,6 prosent.

– Dette er tredje uke på rad at magasinene fylles mer enn de tappes, noe som bidrar til at vi står noe bedre rustet foran vinteren. Det er viktig for et land som har 96 prosent av kraftproduksjonen sin fra vannkraft. Men fyllingsgraden er fortsatt betydelig lavere enn normalt for årstiden, sier direktør for marked og kunder Knut Kroepelien i Energi Norge.

Samtidig som vannstanden i magasinene øker, melder NVE at mye regn de to siste ukene har ført til en bedring i grunnvannstanden og elveføringen i store deler av landet.

– Situasjonen har nå bedret seg, men vi kan ikke avlyse tørken helt ennå, sier hydrogeolog og seksjonssjef Hervé Colleuille i NVE.

