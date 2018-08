Sentralstyret i KrF uttrykte tillit til Bekkevold

innenriks

Det har stormet rundt Bekkevold, og over 100 partimedlemmer har meldt seg ut, etter at han tidlig i august viet kommunikasjonssjef Mona Høvset og Louise-Hill Vegsund. Flere har tatt til orde for at han bør fjernes som partiets familie- og kulturpolitiske talsperson.

– Vi har hatt et heldagsmøte i dag, det har vært planlagt over lang tid. Vi har også brukt noe tid på denne saken som har skapt et stort engasjement. Sentralstyret gir partiledelsen tillit og tilslutning i saken, og det er et samlet sentralstyre som gir tillit til Geir Jørgen Bekkevold, sa KrF-leder Knut Arild Hareide etter møtet.

Selvkritikk

Han fastslår at det konkluderes med at partiet har undervurdert sprengkraften i saken, slik Hareide også ga uttrykk for tidligere torsdag.

– Det var et selvkritisk sentralstyre som pekte på at vi har undervurdert sprengkraften i denne saken, og ikke minst det at dette kunne oppfattes som en politisk endring fra KrFs side. Det er ikke riktig. Vi står fast på vår politikk. Som eneste parti løfter vi nettopp ekteskapet mellom mann og kvinne som en god og stabil ramme for barns oppvekst, og vi peker også på viktigheten av juridiske rammer for homofile, sier Hareide.

Han sier også hans rolle og eventuelle feil i saken ble diskutert, men ønsker ikke å gå nærmere inn på hva som ble diskutert.

– Jeg opplevde at vi hadde en god runde i sentralstyremøtet, sier Hareide.

– Programmet står fast

Budskapet fra torsdagens sentralstyremøte på partikontoret i Kirkegata i Oslo var ifølge Dagen følgende:

«Et samlet sentralstyre har gitt tilslutning til partiledelsen i denne saken og uttrykker tillit til Geir Jørgen Bekkevold. Sentralstyret var preget av selvkritikk og bekymring for at partiet undervurderte sprengkraften i denne saken og ga et inntrykk av endring i politikk»

Når det gjelder ekteskapet, fastslår sentralstyret at partiets program står fast.

«Som det eneste partiet løfter vi fram ekteskapet mellom mann og kvinne som den mest stabile rammen for barns oppvekst. Samtidig som vi vil sikre de juridiske rammene for homofile samliv», heter det.

