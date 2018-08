Ni års forvaring for 20-åring som knivstakk jente på skole i Lier

innenriks

– Jeg har ennå ikke fått snakket med min klient, men det hun har vært mest opptatt av er ikke kravet om oppreisning, men dommen mot domfelte, sier jentas bistandsadvokat Harald Stabell til NTB.

– Det som har plaget henne mest, var om han ikke skulle få forvaring, legger han til.

Stabell la opprinnelig ned påstand om 250.000 kroner i oppreisningserstatning og er overrasket og svært glad for at Drammen tingrett økte beløpet til 300.000 kroner.

– Det ble høyere enn det jeg la ned påstand om. Jeg mener det var grunnlag for 250.000 kroner siden det som skjedde var så spesielt og så forferdelig. I utgangspunktet var det vanskelig å underbygge 250.000 kroner i erstatning ut fra gjeldende rettspraksis, men så får hun altså 300.000 kroner. Det er sjeldent, og vi må tilbake til 22. juli for et så høyt beløp. Da var det folk som døde. Jenta døde heldigvis ikke, men det var på nippet. sier Stabell.

Hendelsen skjedde ved St. Hallvard videregående skole i Lier 4. september i fjor. Den da 16 år gamle jenta ble knivstukket 17 ganger i ansiktet og overkroppen. Hun ble fraktet til Drammen sykehus med livstruende skader, men overlevde angrepet. 20-åringen har innrømmet å ha knivstukket jenta, men har nektet straffskyld for drapsforsøk.