E39 åpnet i Bergen etter demningsbrist ved Munkebotn

innenriks

Bergen kommune opplyser natt til torsdag at en geolog må undersøke området før lokal tilførselsvei kan åpnes og de evakuerte i område kan flytte hjem etter at demningen brast onsdag.

– Heldigvis ser det ut til at konsekvensene av demningsbristen ble mindre enn fryktet. Allerede i helgen ble det satt inn tiltak da vi så at vannstanden steg. Likevel viste det seg å ikke være tilstrekkelig. I det videre arbeidet må vi skaffe oss oversikt over skadeomfanget og gjennomgå årsaken til at demningen ga etter, sier kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke.

Som følge av vannmassene, steiner og jordmasser oppsto et enormt trafikkaos og veier ble stengt. E39 var lenge helt stengt mellom Eidsvågtunnelen og Glasskartunnelen, men ble åpnet i begge retninger litt før klokka 2 natt til torsdag. Eidsvågveien rundt Eidvågneset åpnet i 1-tida.

Ingen skadd

Det var ved 20.15-tiden onsdag demningen brast og store vannmasser fosset ut. Et stort antall husstander i området var da allerede evakuert. Det er ikke meldt om personskader. Klokka 23.15 onsdag var de verste vannmengdene passert og vannet begynt å avta noe. Ved midnatt meldte brannvesenet at de trekker seg ut og at sivilforsvaret overtar sikring og vakthold.

Per nå er det 37 hus som er evakuert og noen av de 133 beboerne er innkvartert på hotell og ivaretas av personell fra kommune og politi. Evakueringen av beboerne må opprettholdes inntil geolog er ferdig med undersøkelser.

Det er ikke forventet en økning av vannmasser. Demningen ved Langevannet er vurdert av kommunen å holde og ikke utgjøre et farepotensial, ifølge politiet.

Stengte veier

Kommunen satte kriseledelse onsdag og på grunn av trafikksituasjonen hadde legevaktstasjonene i Åsane og Fana utvidet åpningstid til midnatt onsdag kveld. Kaoset i trafikken førte ifølge Bergensavisen til at folk flere steder forlot bilene sine på motorveien og tok beina fatt.

Klokken 21 onsdag opplyste politiet at det var innført flyforbud over Munkebotn i retning Eidsvåg minst fram til torsdag morgen. Dette gjelder også droner. I tillegg ble det innført ferdselsforbud på sjøen i Eidsvågen. Det er ingen informasjon om når flyforbudet blir opphevet.

– Katastrofestemning

Politiet advarte folk mot å bevege seg inn i området etter at den 20 meter brede bristen oppsto i den midlertidige demningen nedenfor Sandviksfjellet.

– Vannet bare fosser ned her. Det fyller bokstavelig talt hele dalen. Det er virkelig katastrofestemning her, sa journalist Trygve Opheim i Bergens Tidende til sin egen avis.

Munkebotsvatnet er en del av Stormøllenvassdraget som går fra Sandviksfjellet til utløpet i sjøen ved Elsero. Byrådet i Bergen har vedtatt å rehabilitere den nordre demningen, og i forbindelse med dette arbeidet er det bygget en midlertidig demning. Det er denne som onsdag kveld ga etter.