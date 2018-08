Bekkevold beklager KrF-utmeldinger

innenriks

– Jeg forstår at dette har vært vanskelig for mange, og jeg synes det er veldig leit at så mange har meldt seg ut. At så mange oppgir meg som årsaken til det, synes jeg er vanskelig å bære, sa Bekkevold torsdag kveld.

Han lot seg intervjue av NRK Dagsrevyen bare en drøy time etter at KrFs sentralstyre hadde bekreftet at partiet fortsatt har tillit til ham som familiepolitisk talsmann.

Bekkevold understreket flere ganger at han har vært opptatt av å skille sin rolle som prest og politiker.

– Ut fra mitt teologiske ståsted som prest, tok jeg den vurderingen å være deres prest på denne dagen, sa han om den mye omtalte vielsen av KrFs kommunikasjonssjef og hennes kvinnelige partner.

– I hele mitt liv har jeg vært opptatt av å skille rollene som prest og politiker. Som politiker er Knut Arild Hareide min leder, og jeg forholder meg til det partiprogrammet som jeg er innvalgt på.

Han avviste å ha gjennomført vielsen med et ønske om å flytte partiets politikk på ekteskapsområdet.

Bekkevold fremholdt samtidig at han ikke har vurdert å tre tilbake som familie- og kulturpolitisk talsperson, og understreker at han er glad for at både partilederen og sentralstyret uttrykker tillit til ham.

