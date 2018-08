Sandberg sendte 153 SMS-er og hadde 22 telefonsamtaler i Iran

innenriks

Det viser en oversikt som NRK har fått innsyn i fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Turen var ikke varslet verken til Statsministerens kontor (SMK) eller Sandbergs eget departement. Sandberg hadde også tatt med seg sin jobbtelefon til landet – i strid med gjeldende råd fra sikkerhetsmyndighetene.

Bruken av en jobbtelefon i Iran vakte sterke reaksjoner fra flere sikkerhetseksperter da reisen ble kjent i norske medier. Oversikten fra teleoperatøren viser omfattende bruk av mobiltelefonen til den tidligere fiskeriministeren under reisen til Iran fra 21. juli til 29. juli.

Til sammen ble det registrert 153 SMS-meldinger, 22 samtaler til og fra Iran, 6 MMS-meldinger og 106 MB datatrafikk.

Det har også vært stilt spørsmål om Sandbergs telefon kan ha blitt hacket under Iran-reisen. Derfor har telefonen blitt levert inn til PST for undersøkelser. PST jobber fortsatt med telefonen til Per Sandberg, og informasjonsrådgiver Martin Bernsen opplyser at dette arbeidet nok vil vare i ytterligere flere uker.

På spørsmål fra NRK om telefonen var mye i bruk under reisen, svarer Sandberg slik i en SMS til NRK:

– Det må dere gjerne konkludere med.

