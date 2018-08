Flere meldinger om sykdom blant hunder som har spist feilprodusert fôr

innenriks

Flere eiere skal ha blitt nødt til å avlive dyrene sine.

Det var i slutten av forrige uke at Felleskjøpet trakk flere partier med kjæledyrfôr fra markedet. Produsenten opplyste at fôret inneholder for mye magnesium, noe som kan føre til at hunder og katter blir sløve og får diaré.

I etterkant har et stort antall hundeeiere meldt seg, og forteller om store problemer, ifølge VG. Thor Ingar Petterson fra Kongsberg har drevet med hunder i 30 år, og har ikke opplevd maken til magesjauen som herjet hundene de siste ukene. Alle hans ti trekkhunder av typen Alaska husky ble slappe og fikk løs mage i sommer.

– Hundene lakkerte hundegården brun, forteller han.

På Felleskjøpets Facebook-sider melder flere hundeeiere om lignende opplevelser, og flere beskriver sykdom som endte med avlivning.

Feilproduksjonen gjelder varianter av fôrmerkene Appetitt, Matmons og Labb, opplyser Felleskjøpet Agri, som har lagt ut en fullstendig liste over rammede produkter på sine nettsider.

– Vi har nå direkte kontakt med flere kunder som er berørte av denne feilproduksjonen. I enkelte tilfeller der årsakssammenhengen mellom fôr med feil fra gitte periode og symptomer hos kjæledyret synes klar er også utgifter til veterinær dekket, sier kommunikasjonssjef Thomas Skjennald i Felleskjøpet.

Han presiserer at de har avdekket hva feilproduksjonen skyldes og vet med sikkerhet at dette har vært avgrenset til gitt kortere periode.

