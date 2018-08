CNBC: Russland har mistet atomdrevet missil i Barentshavet

innenriks

Daglig leder Nils Bøhmer i Bellona skriver på Twitter at han er bekymret over nyheten. Bøhmer jobbet i Statens strålevern før han begynte å arbeide for Bellonas Russlandsgruppe og jobber tett med spørsmål knyttet til blant annet atomulykker og Russland.

Den russiske presidenten Vladimir Putin skrøt tidligere i år av den nye atomdrevne raketten med ubegrenset rekkevidde. Rakettypen skal imidlertid ha krasjet alle gangene den ble testet – fire ganger i tidsrommet november til februar, ifølge anonyme kilder som kanalen CNBC har snakket med. Opplysningene stammer fra amerikansk etterretning.

Kan lekke

Det er en rakett som ble testet i november, som ifølge kildene er på avveie i Barentshavet nord for Norge og Russland. Tre fartøyer skal være på vei for å prøve å finne den, ett av dem utstyrt for å håndtere radioaktivt materiale.

Den amerikanske etterretningsrapporten nevner ikke potensielle helse- eller miljørisikofaktorer knyttet til mulig lekkasje fra våpenet om det skulle være ødelagt. Det er likevel betydelig bekymring for at det kan være snakk om lekkasje.

– Det sier seg selv at hvis du fyrer av et missil drevet av kjernefysisk motor eller energikilde, så vil det kjernefysiske materialet ende opp samme sted som det missilet, sier Hans Kristensen, som er tilknyttet Federation of American Scientists der han leder Nuclear Information Project.

– Hvis raketten er mistet til havs og blir funnet hel, så er det kanskje en hypotetisk mulighet for å gjøre det uten forurensing, men jeg vil ha mine tvil der, sier Kristensen.

Ikke ubegrenset

I en tale til den russiske nasjonalforsamlingen 1. mars varslet Putin at Russland er i ferd med å utvikle flere nye kjernefysiske våpen som ikke skal kunne stanses av andre lands rakettskjold. Blant våpnene var en undervannsdrone som kan utstyres med atomvåpen for å ramme både hangarskip og marinebaser og en ny kjernefysisk krysserrakett med ubegrenset rekkevidde.

I etterretningsrapporten framkommer det at USA har fått med seg testing av fire atomdrevne missiler. Den ene krasjet etter bare fire sekunder. Den som holdt lengst, klarte seg i to minutter. Russland benekter de mislykkede testene. Det er ikke kjent om det er flere raketter som er savnet etter utprøvingen.

Våpenet skal ha vært under utvikling siden begynnelsen av 2000-tallet og antas å bruke en bensindrevet motor for å ta av, før det går over til den atomdrevne motoren, ifølge kildene til CNBC.

