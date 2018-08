Kommunalministeren møter fylkesordføreren i Troms

innenriks

Prosessen mellom de to fylkene er i øyeblikket helt fastlåst. Troms' fylkesordfører Knut Werner Hansen (Ap) møter mandag kommunalministeren, mens Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) ikke stiller på møtet.

– Jeg har et sterkt mandat fra finnmarkingene som sier et klart og tydelig nei. Vi risikerte å måtte flytte all makt ut av Finnmark, og det er ikke akseptabelt, sa varafylkesordfører i Finnmark Tarjei Jensen Bech (Ap) under fredagens Arendaldebatt om temaet.

Jensen Bech understrekte samtidig at han har Sametinget i ryggen.

Kommunalminister Mæland har uttalt at hun frykter hele regionreformen kan ryke dersom fylkessammenslåingen går i vasken.

