Aksjon skolevei: Politiet ber foreldre legge vekk mobilen

innenriks

– Vi har ikke fått meldinger om ulykker så langt, men ulykker har heller ikke vært gjengangeren på statistikken til vår Aksjon skolestart de siste årene. Det vi ønsker, er en bevisstgjøring. De siste tre årene er det to gjengangere jeg regner med vil markere seg også i år, nemlig manglende bilbelte og mobilbruk, sier leder Finn Erik Grønli i Oslo-politiets trafikkseksjon til NTB.

Både Oslo politidistrikt, Oslo, Bærum og Asker kommuner, Statens vegvesen og Trygg Trafikk deltar i årets Aksjon skolestart, der målet er å skape en så trygg skolevei for skolebarna som mulig. Aksjonen vil pågå de neste to ukene. Allerede mandag morgen hadde Oslo-politiet vært til stede ved sju-åtte skoler.

Blikket på veien

På formiddagen forelå det ennå ikke tall på hvor mange bilister som var blitt stanset og som var ilagt forelegg, men problemet er stort, ifølge Grønli.

– Inntrykket vårt er at veldig mange bruker mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr i bil. Nå må vi følge ekstra nøye med. Det er mange små barn som ikke har trafikkerfaring og i hvert fall har mangelfull trafikkforståelse og som ofte er spontane. Det gjør at handlingsmønsteret blir litt uforutsigbart. Bilistene må derfor ha fokuset på å kjøre bil, ikke nede i fanget på mobiltelefonen. Vi har ikke et eneste barn å miste i trafikkulykker, sier Grønli.

Samtidig er det klart at antall ulykker på skoleveien har gått markant ned de siste årene. Fra 2007 til 2016 sank antall barn som blir skadd eller dør i ulykker på vei til eller fra skolen, med 70 prosent, viser en fersk rapport fra Transportøkonomisk institutt.

– Det har vært en nedgang i antall hardt skadde og døde, og kanskje har det å gjøre med at vi er litt mer bevisst enn vi var før. Men fortsatt er det forbedringspotensial, fastslår Grønli.

Hjertesone

Trygg Trafikk oppfordrer med sitt Hjertesone-prosjekt foreldre til å slippe av barna på markerte stopp- og hentesteder utenfor skoleområdene. Ved å kjøre barna helt fram til skoleporten skapes paradoksalt nok kaos og økt risiko for ulykker, påpeker opplæringssjef Ragnhild Meisfjord i Trygg Trafikk.

– Vi ser at stadig flere skoler over hele landet nå etablerer Hjertesoner. Vi oppfordrer foreldre til å ta kontakt med FAU, rektor og kommunen for å få på plass Hjertesoner. Å få temaet på dagsordenen på foreldremøter kan være et sted å starte, sier Meisfjord.

– Skoleområdet blir uoversiktlig. Skolebarna er så lave at de såvidt ser over forskjermen på bilen. I stedet for at alle kliner seg helt opp til porten og skaper trafikkfarlige situasjoner, ber vi foreldrene ta ansvar og heller finne parkering i nærheten, og enten følger barna derfra eller at ungene går selv til skolen, sier Grønli i Oslo-politiet.

Okse med horn

I store deler av landet gjennomførte politiet kontroller ved skoler mandag morgen. Noen bilister kjørte i feil kjøreretning, og andre manglet både førerkort og forsikring på bilen.

Men også helt andre trafikanter enn biler skapte frykt hos skolebarn på vei til deres aller første skoledag. På Høibøvegen i Bø i Telemark ble flere barn skremt av en stor okse med horn, melder Sørøst politidistrikt, men både brannvesenet og politiet klarte etter hvert å få kontroll på telemarksoksen.

(©NTB)