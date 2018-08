Ung kvinne knivdrept i Oslo – kjæresten pågrepet og siktet

innenriks

– De har begge vært asylsøkere og hadde midlertidig opphold i Norge. Vi kjenner ikke til historien deres i detalj, men de har ikke vært i Norge veldig lenge, sier leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, til NTB.

Hun bekrefter at den siktede og offeret trolig hadde et kjærlighetsforhold til hverandre, men at status i relasjonen dem imellom fortsatt ikke er helt klar for etterforskerne.

Det var trolig mannen som hadde bolig i bygget der drapet skjedde. Kvinnen bodde et annet sted i Oslo, og var mest sannsynlig på besøk hos siktede, ifølge det som har kommet fram av etterforskningen så langt.

– Vi har teknikere som fortsatt jobber på åstedet. Og det er selvsagt helt sentralt for oss å få avhørt siktede. Det kommer til å bli gjort i løpet av søndagen, sier Metlid, som uttaler at politiet «har relativt god oversikt til å være så tidlig i saken».

– Veldig, veldig alvorlig

Oslo-politiet fikk melding om en slåsskamp med kniv klokka 0.24 og var på stedet kort tid senere, samtidig som ambulanse ankom.

Da politiet kom til stedet, ble en kvinne funnet knivstukket utenfor butikken Runes i Kapellveien. Operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt opplyste til NTB at kvinnen var livløs og at det ble utført livreddende førstehjelp på stedet.

– Da politiet kom til stedet forsto de at dette var veldig, veldig alvorlig. Det ble forsøkt å redde livet til kvinnen, men det ble raskt avklart at det ikke ville gå, sier Metlid.

Rundt to timer senere, klokka 2.15, ble kvinnen erklært død på sykehus

Leter etter pårørende

Mannen som er siktet for drapet, er i midten av 20-årene og ble søndag holdt i arresten. Det blir først tatt stilling til om han skal fremstilles for varetekt etter at det er gjennomført avhør med ham.

Han hadde søndag formiddag fortsatt ikke fått oppnevnt forsvarer.

– Vi har ikke fått varslet kvinnens pårørende og vet så langt ikke engang om hun har pårørende her i landet. Derfor vil vi ikke gå ut ennå med hvilke land de kommer fra eller andre identifiserende detaljer, sier Metlid.

Vitnet som varslet politiet om drapet, er en bekjent av siktede. Han var til stede da det skal ha oppstått en situasjon som endte med at kvinnen ble knivstukket, ifølge Metlid.

Mannen som varslet om hendelsen, er avhørt av politiet. Operasjonslederen vil ikke kommentere hva som kom fram i avhøret.

(©NTB)