Det bekrefter operasjonsleder Truls Fjeld i Sørøst politidistrikt til NTB klokken 5.30.

Ifølge Fjeld har mannen kjørt av veien og havnet på et jorde. Politiet opplyser på Twitter at mannen mistenkes for å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 4.17.

