Egeland: – Annan var den største sammen med Hammarskjöld

– Annan står i en særstilling målt etter evne og vilje til å lede internasjonalt arbeid for fred og menneskerettigheter, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen til NTB.

Egeland kjente Annan i rundt to tiår og har jobbet under ham i seks av dem. De siste drøyt tre årene, fra 2003 til 2006, var direkte under Annan som FNs nødhjelpskoordinator. Egeland hadde ukentlige møter med Annan og ledergruppen i FN.

Annan klarte å endre organisasjonen slik at den ble mer effektivt i en ny tid, mener Egeland.

– Det var først og fremst i de tre årene jeg var med i ledegruppen at jeg så hvor stor han var som leder og menneske, sier Egeland.

