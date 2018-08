Brann i turistferje under Preikestolen slukket

innenriks

Meldingen om brannen kom klokka 20.05 fredag kveld, ifølge Sørvest politidistrikt.

Ifølge politiet oppsto brannen som følge av varmgang i motoren, og ferja sendte ut mayday-melding. Den lå da rett under Preikestolen. Ferja hadde 49 passasjerer og et mannskap på fem om bord.

– Alle passasjerene ble evakuert til båter i området, opplyste Hovedredningssentralen Sør-Norge.

Ifølge P4 ble brannen slukket før midnatt.

– Ingen panikk

Passasjerene ble fraktet til Oanes, som ligger på nordsiden ved utløpet av Lysefjorden. Eid-ferja ble slept til Forsand av ferja Finnøy.

Den tyske turisten Ole Martens var blant de evakuerte. Han forteller at de så røyk fra motoren.

– Det var ingen panikk, sier Martens til Stavanger Aftenblad.

Tyskeren ble først evakuert over i en mindre båt, så over i en katamaran.

Ifølge Stavanger Aftenblad innkvarteres passasjerene på et hotell i Sandnes. Bilene vil ifølge Edvind Bø i ferjeselskapet Fjord1 bli tatt ut av ferja i løpet av lørdagen.

En av mannskapet fikk legetilsyn etter å ha pustet inn røyk, men skal være uskadd.

Ute av drift forrige uke

Ifølge Aftenbladet har ferja vært ute av drift flere ganger denne sommeren på grunn av tekniske problemer.

– Vi har hatt noen episoder der den er tatt ut for korte perioder i forbindelse med dårlig vær. Og så har den hatt problemer med roret og styremaskinen, men ingenting av dette er relatert til det som skjedde nå fredag kveld, med hovedmotoren, sier Per Svanes, lokal agent for The Fjords som drifter ferja.

Ferja ble senest satt inn i ordinær rute igjen forrige søndag etter ror- og styremaskintrøbbelet. Da hadde den vært ute av drift i flere dager, skriver Aftenbladet.

Eid eies av Fjord1, ble bygd i 1978, er 65 meter lang og har en kapasitet på 146 personer og 50 personbiler.

Regionleder Tor Kristoffersen i rederiet opplyser til NTB at ferja går i turistrute i Lysefjorden.