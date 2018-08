Mæland frykter at Finnmarks-opprør kan velte hele regionreformen

innenriks

– Jeg tror det kan få konsekvenser for resten av landet. Da må nok Stortinget drøfte hva de vil gjøre, sier Mæland om hva som skjer dersom Finnmark lykkes i kampen mot å bli slått sammen med Troms.

Prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene er i øyeblikket helt fastlåst. Fredag møtte Mæland og varafylkesordfører i Finnmark Tarjei Jensen Bech (Ap) til duell i Arendal om veien videre.

– Rivende uenig

– Jeg har et sterkt mandat fra finnmarkingene som sier et klart og tydelig nei. Vi risikerte å måtte flytte all makt ut av Finnmark, og det er ikke akseptabelt, sier Jensen Bech og peker på at han også har Sametinget i ryggen.

Mæland mener saken handler om prinsipper.

– Du kan være rivende uenig, men når Stortinget har fattet vedtak, må det følges opp. Man kan ikke boikotte det Stortinget har bestemt, sier statsråden.

Mandag skal Mæland møte fylkesordføreren i Troms for å diskutere veien videre, mens Finnmarks fylkesordfører ikke stiller. Erna Solberg (H), som fredag dro til Finnmark og Arctic Race, skal imidlertid møte fylkesordfører Ragnhild Vassvik, opplyser Mæland.

Tredje stortingsrunde?

Samtidig er det duket for en tredje runde om Finnmark-Troms når Stortinget samles 5. oktober. Senterpartiet har varslet et forslag som tar sikte på å parkere sammenslåingen.

– Stortinget bestemmer selv hva de vil vedta. Og ja, det er varslet en ny sak i høst, sier Mæland.

En runde NTB har gjort med partiene, viser at de fleste har samme standpunkt som før: Høyre, Frp og Venstre er for sammenslåing, mens Ap, Sp, SV, Rødt og MDG er klare til å behandle saken på nytt. KrF velger å besvare NTBs spørsmål om en ny behandling er nødvendig, slik:

– En viktig forutsetning for regionreformen er å gi nye oppgaver til regionalt folkevalgt nivå. KrFs fokus nå er at oppgavene må komme på plass, sier nestleder Olaug Bollestad.

Oppgavemelding

15. oktober skal regjeringen legge fram sin plan for hvilke oppgaver de nye fylkeskommunene skal få. Et ekspertutvalg har foreslått endringer som samlet vil flytte 23,5 milliarder kroner fra statlige institusjoner til fylkeskommunene, samt å flytte fem etater med nær 5.000 arbeidsplasser fra staten til fylkeskommunene.

Terje Hagen, som har ledet ekspertutvalget, mener at 240.000 innbyggere er et minimum for å kunne løse de nye oppgavene.

– Størrelse er viktig for å mobilisere ressurser, sier han.

– Finnmark sliter

Også Mæland understreker at fylkeskommunene må ha muskler om de skal kunne ta flere oppgaver.

– Finnmark sliter allerede med store helseproblemer, frafall i skolen, og å få folk til å bo der, sier hun til NTB.

Bech ønsker ikke å svare direkte på spørsmål om finnmarkingene vil gi seg om Stortinget en tredje gang skulle vedta å slå sammen Troms og Finnmark.

– Vårt mål er å oppheve tvangssammenslåingen. Jeg er sikker på at vi skal klare å løse nye oppgaver på en glimrende måte, sier Bech, som antyder at et utstrakt samarbeid med Troms kan bli løsningen.

Dominoeffekt

Både KS-leder Gunn Marit Helgesen og fylkesordfører Tore Sandvik i nylig sammenslåtte Trøndelag frykter en dominoeffekt dersom Stortinget skulle omgjøre vedtaket om et storfylke i nord, og at flere fylker og kommuner som er blitt tvangssammenslått, vil gå samme vei.

– Det vil være en skandale, sier Sandvik.

Helgesen tror i likhet med Mæland at en omgjøring kan velte hele regionreformen.

– Hvis Finnmark får stå alene, tror jeg reformen ryker, sier hun til NTB.

