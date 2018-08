Forsikringsagent siktet etter skipssalg

innenriks

Norske Skuld Marine Agency føyer seg inn i en rekke av norske aktører som nå er siktet i saken, for forsøk på miljøkriminalitet eller medvirkning til forsøk, skriver Dagens Næringsliv.

Det var agentselskapet som skaffet forsikringen for Harrier, som etter ti år i opplag på Vestlandet skulle dra ut av landet. Forsikringsbeviset hadde tittelen «Break-Up Voyage», og spesifiserte at skipet for egen maskin skulle til Gadani i Pakistan – en velkjent destinasjon for skip som skal til såkalt «beaching».

