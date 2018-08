Narkotikasiktet advokat også siktet for grovt bedrageri

innenriks

Onsdag formiddag gikk politiet rettens vei for å ta beslag i verdier tilknyttet mannen, og de fremmet krav om et såkalt heft, skriver Nordlys.

Et heft vil si økonomisk sikring for «betaling av bot, inndragning, sakskostnader, erstatning eller oppreisning som siktede er eller antas å ville bli ilagt», som det heter i straffeprosesslovens paragraf 217.

Advokaten har nylig meldt opphør av advokatpraksisen og har ifølge Nordlys delvis erkjent straffskyld for den opprinnelige siktelsen om grov narkotikaforbrytelse, der han er siktet sammen med en annen Tromsø-advokat.

Saken startet da politiet i begynnelsen av oktober i fjor beslagla 66 kilo amfetamin på et hotell i Tromsø sentrum. De to advokatene i 40-årene ble pågrepet 21. juni i år, men det er foreløpig ikke kjent hvilken rolle politiet mener de to har hatt i saken.

4. august ble varetektsfengslingen av dem forlenget i fire nye uker.

Den andre advokaten hevder sin uskyld og nekter enhver befatning med amfetaminbeslaget.

I tillegg til de to advokatene, er også to tyskere og en serber siktet i saken.

(©NTB)