Maridalen-siktet ikke lenger mistenkt for drap

Lie, tidligere Johnny Olsen, ble siktet for drap og likskjending i forbindelse med at en 39 år gammel mann ble funnet forbrent og død ved en teltplass i Maridalen 18. juli i år.

Torsdag opplyser politiet at de ikke lenger tror at 39-åringen ble drept, uten at de vil gå nærmere inn på hva som var dødsårsaken.

– Dette dreier seg ikke lenger om en drapssak. Saken dreier seg nå primært om likskjending, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til NTB.

Han bekrefter at dette innebærer at 55-årige Lie ikke lenger er mistenkt for drap.

– Dette på bakgrunn av informasjon vi har fått i løpet av etterforskningen, samt at Lie var villig til å forklare seg en drøy time under fengslingsmøtet i dag. Tidligere har han ikke vært villig til å avgi forklaring, men det fikk vi altså nå, sier Kraby.

Varetektsfengslet

Det er opp til statsadvokaten hvorvidt drapssiktelsen mot Lie formelt blir henlagt, men Kraby understreker at politiets mening er at det ikke lenger er grunnlag for en slik siktelse.

De mener imidlertid fortsatt det er grunnlag for å sikte Lie for likskjending, og fikk på bakgrunn av dette medhold av Oslo tingrett i at han kan varetektsfengsles i inntil fire uker med brev- og besøksforbud.

Fengslingskjennelsen er anket, opplyser Lies forsvarer Benedikte Sunde Jamth til NTB.

– Han er selvfølgelig lettet over å ikke lenger være mistenkt for drap, men erkjenner fremdeles ikke noen som helst form for skyld i saken. Han er uenig i hele anklagen, sier advokaten.

Etterforskes videre

Lie er tidligere dømt til 18 års fengsel for Hadelands-drapene i 1981. Etter at han slapp ut, har han bodd i skogen i flere år, og politiet har tidigere sagt at Lie bodde like ved der den avdøde 39-åringen ble funnet.

55-åringen har sittet i varetekt siden 19. juli, men har hele nektet for å ha kjennskap til avdøde, eller for å ha noe som helst med Maridalen-saken å gjøre. Han har forklart at han «var på feil sted til feil tid».

Kraby sier saken etterforskes videre med full styrke, og utelukker ikke flere mistenkte.

– Vi har mange spor vi jobber med. Vi har foreløpig ingen andre mistenkte i saken, men utelukker ingenting, sier han.