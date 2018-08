Liv Ullmann vil ikke snakke om egne metoo-opplevelser

innenriks

Ullmann gjestet torsdag Arendalsuka for en timelang samtale med Anne Grosvold om livet, karrieren og metoo. Foran en fullpakket kinosal fleipet hun med at Norge aldri vil få vite om hennes metoo-erfaringer gjennom flere tiår som en av verdens mest feterte skuespillere.

Tvert imot kritiserer hun metoo-debatten for å være for fokusert på privilegerte, vestlige kvinner.

– Jeg fatter ikke at metoo-bevegelsen, som er så sterk, ikke snakker om det store overgrepet som skjer mot kvinner i dag. Ikke nevner alle kvinnene i Afrika som må gå flere mil for å finne vann og som vet at på veien kan de bli voldtatt og drept. Men de har ikke noe valg, de må jo ha vann, sier Ullmann.

Ville overskygget

På spørsmål om det ikke er mulig å ha fokus på begge deler, konstaterer Ullmann:

– Hvis jeg hadde kommet med min metoo, er det det vi ville ha sett i avisene i morgen. Nettopp derfor velger jeg ikke å gjøre det. Og jeg må si at jeg har aldri vært et offer, dette har ikke trukket meg ned. Men det at vi glemmer disse andre kvinnene, det synes jeg er vanskelig.

79-åringen, som blir 80 i desember, håper at hennes stemme kan være et verktøy for å rette et langt sterkere fokus på fattige kvinners kår. Siden 1970-tallet har Norges kanskje mest kjente skuespiller og regissør vært sterkt engasjert i situasjonen til kvinner og barn på flukt, både som FN-ambassadør og som medgrunnlegger av organisasjonen Women's refugee commission.

– Vår sjel blir ødelagt

Samtidig fyrer hun av en bredside mot dem som omtaler flyktninger som «forbrytere». De bør skjemmes, mener hun.

– Det går ikke an å si til mennesker som har måttet flykte fra sine hjem, at vi ikke har plass til dem. Vår sjel, Europas sjel, blir ødelagt av å snakke om flyktninger som om de er forbrytere alle sammen, sier Ullmann.

– Jeg skjønner at vi må har regler, men ikke regler som ikke gir mennesker noe valg, sa Ullmann.

Ikke bitter

I samtalen med Grosvold fortalte Ullmann blant annet om hvordan hun jobbet som skuespiller, og hvordan hun alltid leter etter sammenhengen mellom teksten og følelsen i seg selv.

– Det beste er den store nærheten som kan oppstå mellom skuespiller og publikum når man lytter og forstår. Det øyeblikket. Det er helt fantastisk, sa Ullmann til den lydhøre salen.

– Hvor bitter er du på behandlingen du har fått i Norge? spurte Grosvold.

– Jeg er ikke bitter. Men jeg ble alltid presentert som hun med de triste øynene som alltid gråter. Det er jo ikke sånn jeg er! Men nå kommer jeg jo hjem og er litt berømt, sa Ullmann kokett – men innrømmet at hun hadde gruet seg litt til seansen.

– Jeg trodde det ville komme to-tre mennesker. Ja, da er jeg i Norge. Sånn tenkte jeg. Takk for at dere kom, sa Ullmann til den smekkfulle salen, som kvitterte med stående applaus.

(©NTB)