Sylvi Listhaug sier ja til å overta som nestleder

innenriks

– Jeg er ydmyk og beæret av å bli nevnt som aktuell nestlederkandidat. Jeg stiller meg til disposisjon for partiet dersom de ønsker meg i en slik rolle. Det er landsmøtet vårt til våren som er suverent til å velge partiets ledelse. Hva som skal skje fram til det, skal diskuteres i sentralstyret. Frp har vært en stor del av mitt liv i 20 år, og jeg er motivert til å gjøre en innsats også videre, som nestleder om landsmøtet ønsker det. Jeg håper jeg får tilliten til å bli valgt, sier hun til Dagbladet.

– Siv er ingen gammel dame

Hun sier samtidig at det var trist at Per Sandberg måtte gå.

– Per har vært med i alle år og gjort en fantastisk jobb for partiet. Jeg har kjent Per helt siden 2001 og har alltid hatt sansen for ham, sier Listhaug, som likevel gjør det klart at hun er enig i at det var nødvendig at han trakk seg. Hun påpeker at Iran-reisen og det som skjedde etterpå skapte reaksjoner internt

– Vår tøffe linje overfor islamister og brutale regimer som Iran er ufravikelig og skal ikke kompromisses, sier hun videre.

Siden Listhaug gikk av som justisminister i mars, har hun sittet på Stortinget som medlem i helse- og omsorgskomiteen. Men ifølge VG har Listhaug droppet stortingsmøter og heller besøkt lokale partilag. Listhaug ligger under gjennomsnittet på antall innlegg i stortingssalen sammenlignet med partifellene, og har droppet sju av de siste ti komitémøtene, ifølge avisen.

– Jeg garanterer deg at jeg kommer til å fortsette å prioritere grasrota i partiet og møter med velgere, uavhengig av om jeg blir nestleder eller ikke, sier Listhaug.

Hun avviser imidlertid at dette har vært en strategi for å klatre i gradene, skriver avisa.

Dale sier nei

Landbruksminister Jon Georg Dale sier til Radio Norge at han mener det ikke er naturlig for ham å bli nestleder i Fremskrittspartiet nå.

– Jeg tror Sylvi Listhaug vil gjøre en fantastisk jobb, sier han til radiokanalen.

Partiets sentralstyre skal i september ta avgjørelsen om det skal suppleres inn en nestleder før neste års landsmøte. Dale mener det er naturlig at nestlederen sitter i sentralstyret.

– Nestlederen bør velges blant sentralstyret. Der sitter Sylvi og der sitter ikke jeg, sier han.

(©NTB)