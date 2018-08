Mediekonsern frykter NRK-dominans

innenriks

I en kronikk i Dagens Næringsliv skriver medie- og organisasjonstoppene at de frykter for fremtiden til private mediehus om det ikke gjøres noe med fordelingen av mediestøtten.

Bekymringsmeldingen er signert av Schibsted, Aller, Amedia, Polaris, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Mediebedriftenes Landsforening.

– Det eneste vi ber om, er at de ikke kopierer avisenes måte å formidle nyheter på digitalt, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i Schibsted til DN. Han mener NRK bør holde seg til lyd og bilder.

– De har et så rikholdig tilbud i disse formatene at de fremdeles vil ha et svært godt tilbud til publikum, selv om de ikke kopierer oss, sier han.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i NRK sier at han har vært tydelig på at selv om NRK.no er et nyhetsnettsted, så skal hele allmennkringkastertilbudet være tilgjengelig der, og mener medietoppene heller burde se på de store globale teknologiselskapene som konkurrenter.

Regjeringens mediemelding skal ifølge kulturminister Trine Skei Grande legges fram i høst eller tidlig vår.

