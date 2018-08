Farevarselet for skogbrann er avsluttet

innenriks

Det opplyser Meteorologisk institutt på sine nettsider.

Til nå har det vært stor skogbrannfare i Østfold, Akershus og Oslo. Det ble sendt ut farevarsel for Sør-Norge første gang 15. mai.

– Det er første gang jeg har opplevd at vi har sendt ut et farevarsel for skogbrannfare over en så lang periode, sier statsmeteorolog John Smits.

Flere steder i Oslo, Akershus og Østfold har det hittil i august kommet like mye nedbør som det kom i hele juli. Meteorologisk institutt understreker likevel at noen steder fortsatt kan være tørre, og at man bør lytte til råd fra lokale myndigheter.

Vurderer de ekstraordinære forbudene

I sommer har en rekke kommuner innført ekstraordinære bål- og grillforbud som følge av den ekstreme skogbrannfaren.

Brannvesenet på Nedre Romerike i Akershus valgte så sent som mandag denne uken å opprettholde forbudet.

– Vi skal ta et nytt møte fredag morgen hvor vi vil vurdere forbudet. Det er meldt nedbør torsdag. Om det slår til så regner jeg med at det blir lempninger på de ekstraordinære forbudene, sier seksjonsleder Tore Bjareng i Nedre Romerike brann- og redningsvesen.

Han understreker at det da er det ekstraordinære forbudet som eventuelt vil bli opphevet, og at det generelle bålforbudet som varer fra 15. april til 15. september fortsatt vil bestå.

Brannvesenet i Oslo og Østfold opplyser til NTB at det foreløpig ikke er lempet på forbudene hos dem, men at dette er noe som vil bli vurdert den nærmeste tiden.

Trapper ned helikopterberedskapen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) hadde i midten av juli 22 skogbrannhelikoptre i beredskap, men har den siste tiden trappet ned denne beredskapen gradvis.

DSB opplyser til NTB at de fra torsdag i forrige uke til tirsdag denne uken hadde sju helikoptre i beredskap, men at de fra onsdag har trappet ned til fem helikoptre. To helikoptre er plassert på Kjeller, mens Torp, Sauda og Stavanger har ett helikopter hver. Denne beredskapen er foreløpig bestilt ut august, men DSB understreker at flere helikoptre kan settes inn raskt dersom det blir behov for det.

