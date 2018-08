Væpnet mann ranet bensinstasjon i Oslo

innenriks

– Vi fikk melding fra en ansatt som var blitt ranet av en mann. Raneren hadde vist fram en pistol, fått med seg sigaretter, og forlatt stedet, forteller operasjonsleder Steinar Hausvik til NTB klokken 2 natt til tirsdag.

Den ansatte skal ikke ha blitt truet med pistolen.

– Vi har fått beskjed om at den ble «vist fram», og tolker det ikke som at pistolen ble rettet mot den ansatte. Men det var neppe en hyggelig opplevelse, sier Hausvik og tilføyer at ingen ble fysisk skadd i ranet.

Politiet ble varslet om hendelsen i Konows gate klokken 1.20.

Den ansatte har forklart at det var en hvit mann iført en rød Adidas-jakke, blå lue og mørk bukse. Politiet har offentliggjort et bilde fra overvåkningskameraet som viser at mannen var maskert med et skjerf, brukte øretelefoner og bar på en stor ryggsekk.

Flere patruljer søker etter mannen i området.

