Trøndersk IS-kriger terrordømt – sju år og tre måneders fengsel

innenriks

Borgarting lagmannsrett dømte tirsdag 34-åringen fra Verdal til sju år og tre måneders fengsel, og legger til grunn at han under sitt opphold i Syria var under IS' kommando og at han var IS-medlem. Domstolen har ingen tro på mannens påstand om at han dro til Syria for å drive nødhjelpsarbeid og hjelpe de sivile som led under Assad-regimets krigføring.

– Det var ISIL han oppsøkte da han dro inn i Syria. NN bevæpnet seg, og han oppholdt seg hele tiden i ISIL-kontrollert område, der han også fulgte ISILs ordre … etter lagmannsrettens syn er det utvilsomt tale om væpnet jihad, og ikke en indre kamp, heter det i dommen fra tingretten.

34-åringen hevder han raskt angret på at han dro, og at det vokste seg fram et stadig sterkere ønske om å rømme det borgerkrigsherjede landet. Retten tror ham til en viss grad på dette.

Nektet straffskyld

Straffen er tre måneder kortere enn det Oslo tingrett kom til og betydelig lavere enn de ni årene aktor la ned påstand om. Statsadvokat Frederik Ranke framholdt i sin prosedyre at mannen er den norske fremmedkrigeren som har oppholdt seg lengst hos IS.

Trønderen har hele tiden nektet straffskyld, men har ikke benektet at han har oppholdt seg i Syria.

– Han har hele veien vært åpen på at han har vært i Syria, og at han har oppholdt seg i et IS-kontrollert område, men han mener han ikke har gjort noe han er strafferettslig ansvarlig for, sier mannens forsvarer, advokat Elisabeth Myhre til Dagbladet.

Mannen ble fengslet i Tyrkia da han rømte fra IS i slutten av april 2016. Han ble deportert til Norge fra Tyrkia i 2016 og pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste da han ankom Gardermoen.

Konverterte til islam

Under behandlingen i Borgarting lagmannsrett forklarte mannen detaljert om hvordan han konverterte til islam i 2014, etter å ha blitt introdusert for religionen av et vennepar fra Levanger. Paret reiste etter hvert til Syria, og var ifølge dommen sentrale i å få 34-åringen til å gjøre det samme.

Retten har gitt noe fradrag i straffen for varetektsoppholdet etter pågripelsen i Tyrkia og isolasjonsbelastningen der. Retten legger også til grunn at 34-åringens straffbare forsett opphørte idet han i andre halvdel av 2015 gjorde flere forsøk på å flykte fra Syria.

Retten fester lit til mannens forklaring om at han et godt stykke ut i oppholdet ønsket å komme seg ut. Fra han tok seg til IS-hovedstaden Raqqa, angivelig under dekke av å trenge legebehandling, er det ikke bevist at han var å regne som IS-deltaker.

– Han var ikke i en katiba (en militær gruppe, red.anm.), foretok ingen aktive handlinger og planla flukten fra Syria, skriver retten.