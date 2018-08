Siv Jensen kritiserer mediene for Sandberg-sirkus

innenriks

Jensen vil si hva hun syns om at Sandberg la en pressekonferanse med sin nye kjæreste tett opptil partilederdebatten, som er et av høydepunktene under Arendalsuka. På spørsmål om hun syns det er rimelig at Sandberg-saken kobles til diskusjonen om regjeringens innsats på sikkerhet, vender hun imidlertid kritikken mot mediene.

– Når partilederne diskuterer viktige spørsmål for samfunnet, er dere opptatt av en person som ikke lenger sitter i posisjon og som har hatt behov for å lufte ut litt etter å ha stått tre uker i en ganske intens situasjon, sier Jensen til NTB.

– Jeg skjønner at han hadde behov for å tale sin sak, men jeg syns pressen bør være like opptatt av den samfunnsutviklingen vi har og hvordan landet styres, sier Jensen.

