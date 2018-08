Sandberg mener mediefremstillingen er «helt utrolig»

innenriks

– Når du snakker pent om et land og et folk, blir det fremstilt som at du er tilhenger av regimet. Det er totalt utrolig. Spesielt av NRK, som er helt fritt for kompetanse, refset Sandberg under en seanse i Arendal tirsdag kveld.

Han la til at det er «helt greit» at folk i Frp har reagert på at han har snakket pent om Iran.

– De har avslørt seg selv, og det skal jeg ta et oppgjør med senere. Men NRK, TV 2 og alle andre trenger et kompetanseløft, sa Sandberg og la ut om feiringen av Irans nyttårsfeiring.

At Frp har gått tilbake på målingene de siste ukene, mener han skyldes flere ting.

– Når debatten blir på dette nivået, er det klart at det går ut over noe. Men det er sammensatt. Jeg skal bidra til å snu den trenden, enten jeg er ledelsen i Frp eller ikke.

