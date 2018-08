SV varsler mulig mistillitsforslag mot regjeringen

innenriks

Sikring mot blant annet terror var et av temaene under NRKs partilederdebatt under Arendalsuka tirsdag kveld. Der tok opposisjonen for seg kritikken fra Riksrevisjonen.

– Det som det er snakk om her, er hva slags sikkerhetskultur som er under deg, Erna Solberg. Der er det en sammenheng mellom Sandberg-saken og beredskapssaken, sa Lysbakken.

– Du lovet gjennomføringskraft i 2013. Det var derfor folk skulle velge deg til statsminister. Nå har vi hatt fire forskjellige justisministere. Det folk fikk, var ikke gjennomføringskraft, det var gjennomtrekk. Og du må ta ansvar og være ydmyk, fortsatte han.

Solberg svarte med å si at regjeringen har brukt mye penger på å sikre beredskapen og viste blant annet til en betydelig økning for politiet og til at beredskapstroppen har nytt utstyr. Hun pekte også at det pågår flytting for flere enheter i Forsvaret.

– Er det naturlig å gjøre millioninvesteringer på steder vi skal flytte fra om ett år eller to? svarte statsministeren, som sier at hun gleder seg til snakke om saken i Stortinget.

SV-lederen sa under debatten at det kan komme et mistillitsforslag mot regjeringen når det gjelder sikringsarbeidet.

– Vi har sans for mistillit mot statsråder i denne regjeringen, tilføyde Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

