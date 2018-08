Hareide utelukker ikke å felle regjeringen

innenriks

– Det er klart at dette er en alvorlig sak, det er det ingen tvil om, sa Hareide på direkte spørsmål fra NRK-programleder Fredrik Solvang om hvorvidt han ville felle regjeringen på grunnlag av Riksrevisjonens knusende rapport om manglende objektsikring.

– Men statsministeren har jo sagt flere ganger at hun gleder seg til å komme til Stortinget for å gi sine forklaringer, og det ser jeg og fram til. Vi kan ikke konkludere i denne saken før vi har hørt regjeringens svar, men de må ha bedre svar enn det de har levert i kveld, fortsatte Hareide.

Hareide og KrF skal i høst bestemme seg om hvorvidt de skal fortsette som vippeparti, gå inn i regjeringen Solberg, eller felle regjeringen og åpne for en rødgrønn regjering. På spørsmål om han kan komme med en klar melding om hva KrF kommer til å gjøre, svarte Hareide han at han ikke utelukket noen ting.

– Jeg har en klar melding, og det er at vi kommer til å gjøre en avklaring denne høsten, sa KrF-lederen, og høstet latter i salen.

Han ville ikke si direkte om partiet vurderte å samarbeide med Arbeiderpartiet og SV, men sa at «det å tenke alternativt om regjering» åpenbart innebærer å inngå regjeringssamarbeid med «andre partier enn de som sitter i regjering i dag».

– Vi vil ikke starte denne diskusjonsprosessen med å utelukke noe. Vi holder alle alternativer åpne, sa Hareide.

Det gjelder også selv om flere meningsmålinger har vist at et flertall av KrF-velgere ønsker seg Solberg som statsminister.

– Det som samler KrF, og som er viktigere enn spørsmålet om høyre eller venstre, er at vi ønsker et varmere samfunn, og står sammen for menneskeverdet fra livets begynnelse, sa Hareide.

