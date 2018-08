Stanghelle: Kan være Sandbergs farvel til norsk politikk

innenriks

Stanghelle skriver at det nå er et åpent spørsmål hvor lenge Sandberg fortsetter som nestleder i Fremskrittspartiet – «spesielt fordi han ikke er innvalgt på Stortinget».

– Derfor kan Per Sandbergs avgang som statsråd også bety hans farvel til norsk politikk. Det vil merkes, skriver Stanghelle.

Også NTB har snakket med kilder i Frp som spør hva Sandberg kan utrette som nestleder når han verken sitter i regjering eller på Stortinget. På den annen side fremholder partifelle Christian Tybring-Gjedde, som har vært en av de krasseste interne kritikerne til Sandbergs Iran-tur, at Sandberg ikke har gjort noe galt som nestleder.

– Men det er ikke sikkert at motivasjonen er like sterk som den var, sier Tybring-Gjedde, som ikke vil fronte noe krav om at Sandberg også må gå av som nestleder.

Stanghelle mener at Sandbergs avgang vil være en lettelse for statsminister Erna Solberg (H) – men legger til «i alle fall i første omgang». Riksrevisjonens knallharde kritikk av regjeringens manglende oppfølging av terrorsikring skal behandles i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget med åpen høring i slutten av august.

– I flere saker på sikkerhet- og beredskapsområdet har regjeringssjefen ikke hatt en overbevisende hånd på rattet, skriver Stanghelle.

