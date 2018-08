Sjømatnæringa ser fram til å samarbeide med Nesvik

innenriks

– La meg aller først få lov til å takke Per Sandberg for godt samarbeid. Han har vært en tydelig og synlig statsråd som har evnet å sette sjømatpolitikken på dagsorden, sier administrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene i en pressemelding kort tid etter at Sandberg trakk seg som fiskeriminister mandag.

Også Fiskebåt roser den avgåtte fiskeriministeren.

– Sandberg har vært en engasjert, uredd og kunnskapsrik fiskeriminister. Men slik saken rundt Iran-turen utviklet seg, var det ikke lenger mulig for Sandberg å fortsette som statsråd, sier styreleder Jonny Berfjord.

I likhet med Eriksson ser han fram til å samarbeide med Sandbergs etterfølger og partifelle i Frp, Tom Harald Nesvik. Det er en mann fiskeri- og sjømatnæringen kjenner godt fra tidligere.

– I tillegg til at han har solid politisk erfaring fra Stortinget, har Nesvik vært flittig til å delta i møter med fiskerinæringa. Han har derfor alle forutsetninger til å bli en god fiskeriminister for hele landet, sier Berfjord.

Fiskarlaget takker også Sandberg innsatsen, og legger til at de ser fram til å samarbeide med Nesvik.

– Nesvik har over lang tid hatt god kontakt med næringen. Mange av oss har lagt merke til at han i en årrekke har deltatt aktivt i næringens ulike fora og synliggjort at han ser viktigheten av nær og god kontakt med organisasjonene og den norske sjømatnæringen, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

(©NTB)