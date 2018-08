Siv Jensen takket Sandberg for innsatsen

innenriks

– Han har gjort en formidabel innsats, og det blir et stort rom å fylle. Jeg mener likevel det er klokt at Per nå velger å gå, sa Frp-leder Siv Jensen på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Hun understreker at partiets politikk overfor Iran skal ligge fast.

– Sandbergs reise til Iran har skapt mange reaksjoner i partiet og i samfunnet. Det er forståelig. Frps posisjon i Iran-spørsmålet er, og skal være, svært tydelig, sa Jensen.

Videre opplyste hun at de skal konstituere en ny nestleder etter Per Sandberg på et sentralstyremøte 3. september. Denne konstitueringen kan forlenges til landsmøtet våren 2019.

Jensen sa også at hun ikke så bort fra at Sylvi Listhaug kan gå inn som ny nestleder etter Sandberg.

– Hun er en politiker jeg samarbeider godt med sa hun.

(©NTB)