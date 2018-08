Rettssaken etter knivstikkingen på Lier-skole er i gang

innenriks

Mandag startet rettssaken etter knivstikkingen på St. Hallvard videregående skole i Lier i Buskerud 4. september i fjor der en da 16 år gammel jente ble knivstukket i ansiktet og overkroppen av en da 19 år gammel mann.

Både den fornærmede og tiltaltes forklaringer vil gå for lukkede dører. Pressen får være til stede, men har fått referatforbud, melder NRK.

Den tiltalte mannen har innrømmet å ha knivstukket jenta, men nekter for å ha forsøkt å drepe henne. Han erkjenner likevel å ha truet jenta.

20-åringen har sittet i varetekt siden han ble pågrepet for snart et år siden. Ifølge aktor i saken, politiadvokat Vibeke Gjøslien Martins, har sakkyndige vurdert at det kan være en risiko for at den tiltalte kan begå vold også i fremtiden.

Ifølge Martins kan det bli aktuelt å legge ned påstand om forvaring for 20-åringen.

