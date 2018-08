Norge får nasjonalt cybersikkerhetssenter

innenriks

Nyheten som først ble omtalt av Finansavisen slipper NSM under Arendalsuka som begynner mandag.

– Det har vært en prosess som har pågått en stund. Over tid har vi sett at den teknologiske utviklingen har skapt et behov for å kraftsamle spissere kompetanse rundt for eksempel varsling, håndtering og rådgivning i forbindelse med cyberangrep, sier Annette Tjaberg, fungerende direktør i NSM til avisa.

Viktige oppgaver blir å identifisere, utvikle og koordinere effektive tiltak tilpasset ulike sikringsbehov. Senteret skal også bli bedre på å oppdage og håndtere hendelser og vil ha hovedansvar for koordinering og håndtering ved nasjonale, sektorovergripende hendelser

Hovedleveransene vil være rettet mot Forsvarets behov, men blir samtidig utformet slik at de kan gjenbrukes i sivil sektor, skriver avisa.

Det nye senteret inngå som en del av sikkerhetsmyndigheten.

Etablering av senteret vil skje uten ekstra midler. Men NSM har fått tildelt 497 millioner kroner fra Forsvars­departementet for å modernisere og gjennomføre en betydelig utvidelse av Varslingssystem for digital infrastruktur de kommende årene.

(©NTB)