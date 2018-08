Carl I. Hagen mener Sandberg «omsider» har handlet klokt

innenriks

– Han hadde ingen annen utvei. Det begynte å bli et ganske kraftig opprør i partiet. Omsider har han handlet klokt, sier Carl I. Hagen til Aftenposten.

NTB og en rekke andre medier får bekreftet at Sandberg vil trekke seg som fiskeriminister etter den mye omtalte Iran-saken. Sandberg har tidligere bekreftet overfor NTB at han ikke orienterte sitt eget departement eller Statsministerens kontor i forkant av sin Iran-ferie i sommer. Dermed har han brutt retningslinjene for statsråder.

Hagen tror heller ikke at Sandberg kan fortsette som nestleder i partiet.

– Det kan jeg veldig vanskelig se. Fordi alt det som nå har skjedd, har åpenbart vært til skade for partiet, sier Hagen.

