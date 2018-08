Mange unge lever på forbrukslån

innenriks

Det er i en måling som YouGov har foretatt for Nordea blant nesten tusen personer at trenden vises. I alt 8 prosent av de spurte mellom 19 og 29 år oppgir at de dels «forsørger» seg selv med kortsiktig gjeld. Bankens egen forbrukerøkonom, Elin Reitan, sier til E24 at funnet er bekymringsfull.

– Det er fort gjort å havne i et økonomisk uføre når du må bruke dyre lån for å dekke levekostnadene. Dersom du går i minus hver eneste måned er det også vanskelig å kvitte seg med forbruksgjelden, sier hun.

Også sjefen for Virke inkasso, Iman Winkelmann, mener funnet bør vekke bekymring fordi bruken av dyr kortsiktig gjeld fort kan gi store konsekvenser for unge mennesker dersom livssituasjonen skulle endre seg.

– Unge bør være varsomme. Vi ser også at flere unge bruker forbrukslån for å finansiere boligkjøp, noe som gjør dem ekstra sårbare, sier inkassotoppen.

Nordmenns opptak av forbrukslån økte med 11,4 prosent i fjor, ifølge tall fra Finanstilsynet. Den kortsiktige gjelden utgjorde totalt 106 milliarder kroner ved årsskiftet.

Fjorårets økning i forbrukslån skjedde til tross for at det også var 15 prosents kredittvekst fra 2016.

